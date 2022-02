tmw Orsi: "Roma, lo sfogo di Mou è perchè pensava di aver creato una mentalità diversa"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Nando Orsi si è soffermato anche sullo sfogo di Mourinho nei confronti dei suoi giocatori dopo il ko con l'Inter. "Gli sfoghi negli spogliatoi - ha detto - ci sono sempre stati e ne ho vissuti tantissimi. E' da vedere come è uscito dallo spogliatoio: se c'è stata volontà di farlo uscire o c'è stata una fuga di notizie. Ma ripeto, negli spogliatoi ho assisto anche a sfoghi peggiori".

Cosa porterà questo sfogo?

"Mou è sempre stato ben chiaro da inizio anno dicendo che la rosa è incompleta e che mancavano certi giocatori. E' lo sfogo di un tecnico che forse pensava di aver messo nella testa dei giocatori una mentalità diversa, una fame e una voglia che lo hanno sempre contraddistinto. Mou è famoso anche per infondere una carica agonistica che va oltre le questioni tecniche ma questo non si vede, è una squadra troppo altalenante. Da capire se per una questione tecnica o mentale".