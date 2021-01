tmw Osimhen, il Napoli, l'infortunio, il Covid e i tempi di recupero: la ricostruzione

Victor Osimhen e la spalla al centro del dibattito. Le voci si moltiplicano, le teorie altrettanto. Però la pratica, ovvero le condizioni dell'attaccante nigeriano, sono raccontate dal lavoro che sta svolgendo in questi giorni, in queste ore, a casa. Osimhen, attualmente positivo al Covid, si sta allenando tra le mura domestiche per due volte al giorno. Non solo: sta anche correndo sul tapis-roulant, cosa che non sarebbe certo possibile in caso di un infortunio grave. Il Napoli ha inviato al giocatore a casa attrezzi e pesi per il mantenimento della forma. Domani effettuerà un altro tampone e a breve saranno trascorsi anche i 21 giorni dalla prima positività. Il nigeriano ha gran voglia di tornare in gruppo, il problema all'arto non dovrebbe impedirgli di giocare anche se la guarigione clinica dovrebbe essere non questione di pochi giorni. Ma Osimhen stringerà i denti e non vede l'ora di rientrare.