Parma, inizia l'avventura di Andrea Conti: l'esterno è a Collecchio, ora le visite mediche

Inizia l’avventura a Parma di Andrea Conti: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’esterno, proveniente dal Milan in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza degli emiliani, è appena arrivato in città per sostenere le visite mediche di rito prima della firma col club ducale. Da pochi minuti l'esterno crociato ha varcato i cancelli di Collecchio, quindi per il primo allenamento bisognerà aspettare domani, avendo i ducali svolto una seduta mattutina quest'oggi.