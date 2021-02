tmw Parma, Pellè è sempre più vicino. Sei mesi più opzione, i dettagli della trattativa

Graziano Pellè e il Parma sono sempre più vicini: una volta capite le grandi difficoltà nell'arrivare a Scamacca, i ducali hanno approfondito i discorsi con l'ex, reduce dall'esperienza in Cina e voglioso di tornare in Serie A. E tra le parti c'è stato un avvicinamento molto importante negli ultimi minuti, con l'operazione costruita sulla base di sei mesi di accordo, più opzione per un eventuale rinnovo a fine stagione in favore del club di Kyle Krause.