tmw "Parma vi schifa". Pesanti scritte fuori da Collecchio dopo la retrocessione in Serie B

Il giorno dopo la matematica retrocessione in Serie B del Parma non è stato un risveglio felice per i tifosi gialloblù che hanno dedicato pesanti scritte ai giocatori fuori da Collecchio. "Parma vi schifa" e "Ora fuori bastardi" le frasi a bomboletta all'esterno del centro sportivo, con tutta la delusione per un'annata da dimenticare il più presto possibile. Di seguito le foto di TMW.