tmw Polverosi: "Viola, per la ricostruzione vedrei due tipi di allenatori, Ranieri o Juric"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Alberto Polverosi firma del Corriere dello Sport-Stadio ha anche parlato del futuro allenatore della Fiorentina: "Commisso ha chiarito che l'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica e poi più su del decimo posto. Quando non si sa. Per una ricostruzione -spiega - vedo due tipi di allenatore: uno è Ranieri che portò i viola dalla B alla semifinale di Coppa Coppe ma aveva ben altri giocatori, oppure un fautore di un calcio dinamico e aggressivo che è Juric. Comunque per un programma scarsamente ambizioso come è stato annunciato, il tecnico è importante ma fino ad un certo punto".

