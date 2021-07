tmw Proposto lo scambio Saul-Griezmann: il Barcellona nicchia, ma vuole cedere il francese

Nelle settimane scorse, sul filo Madrid-Barcellona, si è parlato di una pazza pazza idea. Quella di un eventuale ritorno in biancorosso di Antoine Griezmann, centravanti francese che ha praticamente concluso la sua esperienza in blaugrana. Già un anno fa, a una settimana dal termine del mercato, aveva pensato all'addio. Stavolta però le tempistiche sono quelle giuste, sebbene un affare del genere abbia bisogno di tempo per svilupparsi.

SCAMBIO CON SAUL? Dall'altra parte anche l'Atletico Madrid ha da piazzare qualche calciatore e ha messo sul mercato un prezzo pregiato come Saul Niguez. Stipendio pesante, valutazione altrettanto, è un buon nome per cercare la plusvalenza e per uno scambio molto pesante. Griezmann, appunto, ma anche altre situazioni che si possono via via definire.

IL BARCELLONA NICCHIA - I blaugrana, al netto del bilancio che vede Griezmann iscritto ancora per 72 milioni di euro, per ora non sono convinti di concludere l'operazione, altrimenti sarebbe tutto molto più semplice. Il tempo farà muovere gli ingranaggi, ma per ora la situazione non sembra destinata a subire accelerazioni rapidissime.