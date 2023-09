tmw radio Bellinazzo: "Inter, lo spartiacque sarà la scadenza del finanziamento Oaktree"

vedi letture

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto durante il programma Piazza Affari a TMW Radio per commentare l'approvazione della proposta di bilancio da parte del CdA dell'Inter. La cessione resta una possibilità? “Su questo non c’è dubbio. Abbiamo imparato a conoscere la situazione di Suning che non è più florida come alcuni anni fa. Come non lo è, infatti, quella cinese. Per loro investire nel calcio non è più una possibilità. Va detto, però, che la presidenza non ha fatto mancare nulla. Il vero spartiacque per l’Inter è il debito nei confronti di Oaktree che scadrà a maggio 2024. Dei nuovi investitori potrebbero permettere alla famiglia Zhang di non uscire con le ossa rotte dall'investimento”.

Quale può essere l'idea della famiglia Zhang per il futuro?

“Intanto bisogna distinguere tra Suning e famiglia Zhang, perché l'azionariato del gruppo è molto cambiato negli anni e non è più esattamente lo stesso del 2016. Poi bisogna sempre vedere quale fondo dovesse arrivare e con quale obiettivi. Basti pensare alle differenze tra i fondi del Medio Oriente e quelli americani. Io penso gli Zhang vogliano andare avanti con il progetto Inter, anche arrivando alla seconda stella e allo stadio. L'aspetto finanziario, però, è molto importante. Loro non vorranno mai uscire con un passivo da questo affare”.

Sa di un possibile interessamento del fondo Red Bull per la Lazio?

“Sinceramente no. Mi meraviglierebbe, poi, se fosse arrivata. È complicato prendere un club con ambizioni europee avendo altri club che giocano competizioni europee e creerebbe delle incompatibilità”.