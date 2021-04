tmw radio Birindelli: "Anni che Agnelli parla di Superlega, non l'ha nascosto all'UEFA"

L'ex difensore Alessandro Birindelli, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato dell'UEFA e dell'idea della Superlega avallata da 12 club europei: "Quando si fanno le analisi bisogna guardare da entrambe le parti. Da un lato ci sono realtà con costi di gestione incredibili che portano a perdite annue costanti. Diciamo che l'UEFA in 10 anni non ha portato innovazioni né trovato soluzioni perché queste società riuscissero a sostenersi, né a trovare format che permettessero di chiudere in pari. Sono anni che Agnelli e gli altri presidenti hanno in mente questa Superlega, e non credo che nelle riunioni che ci sono sempre state non ne abbiano mai parlato. Come si può credere che abbiano fatto tutto di nascosto? Forse l'UEFA pensava di non arrivare mai a questo momento. Già a cose normali questi club riuscivano a malapena a gestire i costi, finendo quasi sempre in passivo, con la pandemia si sono mossi presidenti ed imprenditori lungimiranti alla ricerca di soluzioni. Non mi piace, perché si va contro il merito sportivo, ma capisco che gli stipendi debbano essere pagati, e che qualcosa debbano inventarselo".