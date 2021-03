tmw radio Brambati: "La Roma ha una classifica che va al di là dei suoi valori"

A parlare di Roma e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati. Queste le sue dichiarazioni di ieri: "La Roma si è costruita una classifica che va al di là dei suoi valori di organico. Fonseca ha fatto un grande lavoro. E' stata molto costante, anche se con le medio-piccole. La Fiorentina? Prandelli non è l'allenatore adatto ad una squadra che deve salvarsi e forse neanche per il campionato italiano. Così come non era adatto Di Francesco a Cagliari. Se la Roma continua a essere così costante, può andare in Champions".