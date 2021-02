tmw radio Brambati: "Lo scudetto? L'Inter se non sbaglia, arriva fino alla fine"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati. Di seguito un estratto dell'intervista: A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati: "Quale squadra mi dà più fiducia tra Inter, Milan e Juventus?

"L'Inter di Conte, se non sbaglia, arriva fino alla fine. La Juve ha perso troppi punti e non deve più sbagliare per vincere. Il Milan gioca bene ma le altre due mostrano qualcosa in più".