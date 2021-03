tmw radio Bucchi: "Il problema degli infortuni di Sensi è che è ancora giovane"

vedi letture

Cristian Bucchi, ex attaccante e oggi allenatore, nell'intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche di Sensi, centrocampista dell'Inter: "L'ho allenato al Sassuolo per qualche mese e con me ha fatto tutti i ruoli del centrocampo nel 4-3-3 ma anche il trequartista nel 3-5-1-1. Oltre alla qualità ha forza fisica e grandissima intelligenza, il suo problema sono stati i troppi infortuni, legati soprattutto alla sua età. Lui è un '95, e purtroppo non è il primo anno che ha certe problematiche. Non solo così non cresce, ma fisicamente non arriva mai ad una condizione ideale. Quando ci è riuscito, è stato in assoluto quello che faceva la differenza nell'Inter, dove aveva quasi oscurato Barella. Uscito lui, l'altro invece ha iniziato a fare cose migliore. Mi dispiace, spero ritrovi la continuità fisica".