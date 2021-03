tmw radio Bucchioni: "Berardi può crescere, un po' come Chiesa dalla Fiorentina alla Juve"

Dalla Nazionale al mercato. A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Di seguito un estratto dell'intervista: "Berardi è da grande club? E' arrivato alla maturità. Prima era discontinuo, ma ora lo vedo che è continuo. Non so se è pronto per una big, dipende da cosa vuole fare. Negli anni si è rifiutato di fare il salto, ha visto il Sassuolo come il suo ambiente e questo è un limite. Può crescere ancora in un contesto importante. Un po' come Chiesa, passato dalla Fiorentina alla Juventus".