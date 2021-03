tmw radio Cagni e le italiane in Europa: "Se non cambieremo modo di giocare non vinceremo nulla"

Nel suo intervento a TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato anche delle italiane in Europa e delle difficoltà incontrate negli ultimi anni: "In Europa i ritmi sono più alti, me la prendo col calcio italiano. Se non cambieremo nel futuro il nostro modo di giocare, non vinceremo. Non giocano meglio di noi negli altri campionati, solo che hanno ritmi alti e non ti annoi mai".