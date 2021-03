tmw radio Calori: "In Italia impossibili aprire cicli. Non piaceva Allegri: di che parliamo?"

Alessandro Calori, ex difensore, oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio dell'impossibilità di aprire cicli nelle società italiane: "Questo è un vezzo nostro, non si dà la possibilità di fare dei cicli di più anni. C'è una pressione continua che fa solo danni, perché in ogni ambito vince chi riesce piano piano a costruire qualcosa. Si è arrivato a mettere in discussione persino Allegri perché non piaceva il suo gioco... Ma di che parliamo? Le cose stanno così, dobbiamo trovare un modo di cambiare il pensiero con coraggio".