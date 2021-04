tmw radio Cobolli Gigli: "Riprendere Allegri sarebbe sbagliato. Che errore cacciarlo per Sarri"

vedi letture

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto durante la puntata di ieri di Maracanà su TMW Radio per parlare della crisi dei bianconeri: "È stato un grave errore mandare via Allegri per Sarri: la responsabilità è di Nedved e Paratici che hanno convinto Agnelli. Allegri dimostrava la propria autorità in panchina. Potevamo tenerci Allegri e la situazione sarebbe stata diversa. Allo stesso tempo però io sconsiglio i ritorni. Se fossi Allegri non tornerei alla Juve, ma sarebbe anche un errore della Juventus riprenderlo. L'errore è stato in ogni caso a monte, mandarlo via per prendere Sarri. O la Juve riesce a uscire indenne vincendo le prossime due partite con Torino e Napoli, cosa estremamente difficile perché molti non sono in condizione, oppure la situazione diventa seria", le sue dichiarazioni.

Ascolta l'intervista integrale a Cobolli Gigli sulla Juve e non solo nel podcast in calce!