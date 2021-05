tmw radio Di Gennaro: "Allegri torna per lo Scudetto, Maldini nuovo Galliani del Milan"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, opinionista TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dal ritorno di Allegri alla Juventus: "Si chiude la parentesi di Pirlo, che comunque da allenatore emergente ha vinto due trofei. Volevano di più da campionato e Champions, ma la sua esperienza l'ha fatta. Ora torna Allegri che conosce tutto e credo inciderà sul mercato. Ha un rapporto speciale con Agnelli, non credo sia una minestra riscaldata, penso sia carico come una molla. Anche perché c'è il discorso Inter, con Conte che va via e il club che deve rientrare di 100 milioni. Torna alla Juve per mettere a posto e incidere sulle mancanze, ma anche per vincere di nuovo lo Scudetto".

Quale la priorità?

"La situazione economica è stata un po' tamponata dall'ingresso in Champions, non so se l'epoca di Cristiano Ronaldo potrà essere finita. Quest'anno comunque i suoi gol li ha fatti".

Non può essere stato il problema della Juve, no?

"Mai, per me non lo è. La priorità è il centrocampo e ringiovanire un po' la rosa. Non so se Bonucci e Chiellini rimarranno, dovrà valutare il terzino sinistro...".

Simone Inzaghi si avvicina all'Inter.

"Ha dimostrato attaccamento rimanendo 21 anni alla Lazio tra giocatore, tecnico della Primavera e ottimo allenatore per la prima squadra. Sembrava dover fare da traghettatore e invece ha regalato anni straordinari. Ha detto di aver aspettato 16 mesi, segno che voleva rimanere: cosa sia successo dopo non lo so, di certe situazioni ci si capisce poco. All'Inter dovrà provare a vincere, è però un profilo interessante. Arriva in un momento di difficoltà economica ma a livello tecnico è tra i migliori tra gli allenatori italiani. Per il resto non mi meraviglio più di nulla".

Su Donnarumma?

"Non voglio fare quello che parla di un calcio che non esiste più ma mi aspettavo un minimo di riconoscenza nei confronti del Milan che aveva offerto pure una cifra importante. Dall'altra parte però ha trovato Maldini, che mi sembra sia una specie di nuovo Galliani al Milan. Lo ritengo uno dei migliori portieri, ma ho una certa età e mi piacerebbe tornassero certi valori".

Lo intrigherebbe il Sassuolo per Pirlo?

"Assolutamente sì, è l'ambiente ideale per lui per crescere. Trova una società che aspetta e dà tempo, che programma e valorizza. Poi magari tra tre anni torna alla Juventus (ride, ndr)".

Che dire del Bari?

"I giocatori sono stati i massimi responsabili dell'ultimo periodo. Ho sentito dire che il gruppo non è unito, situazioni che non si possono accettare. Ieri, con tutto il rispetto per la Feralpi, è arrivata un'eliminazione che non si aspettava nessuno ed è stata mal digerita".