tmw radio Di Gennaro: "Hakimi, 45 milioni spesi bene. Ora Conte punterà all'Europa"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato anche del momento dell'Inter di Conte: "Negli ultimi periodi sembravano più propositivi, ma prendevano molti gol. Ora si basano su solidità, ripartenze e la simbiosi totale tra i due attaccanti. L'acquisto di Hakimi, poi, ha dato qualcosa di importante: quelli sono 45 milioni spesi bene. In generale però le italiane dovrebbero migliorare il livello dei propri giocatori. La difesa a tre poi negli ultimi dieci anni almeno non ha mai portato neanche un vincitore in coppa".

Fosse Conte, si accontenterebbe di dominare in Italia o si porrebbe nuovi obiettivi europei?

"Gli manca quello, e conoscendo la sua ferocia qualcosa lì vorrà fare. Da capire però il futuro societario dell'Inter... Gli manca vincere in Europa, ma sappiamo quanto non sia facile. Anche Guardiola ha sempre detto che già arrivare tra le prime otto è un gran risultato".