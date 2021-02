tmw radio Di Gennaro: "Semplici può salvare il Cagliari. Parma e Crotone le vedo male"

vedi letture

L'opinionista Antonio Di Gennaro, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della lotta salvezza, partendo dal Cagliari di Semplici: "Non lo conosco personalmente ma da quanto fatto a Ferrara credo sia una scelta oculata, perché è abituato a lottare per certe posizioni e aveva tanta voglia di tornare ad allenare. Può farcela perché la squadra è forte, sento che potrebbe cambiare qualcosa: giusto provare Nainggolan regista del 3-5-2, non ha più il passo da trequartista. Lo scossone ci doveva essere, nonostante il rinnovo con Di Francesco. Crotone e Parma le vedo ancora peggio, perché hanno un organico inferiore. Vedo tutto comunque ancora in divenire, anche per la particolarità della stagione".