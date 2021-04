tmw radio Di Livio: "A sensazione credo ci sia già un pre-accordo tra la Juventus e Allegri"

vedi letture

Di Livio: "Stagione fallimentare per la Juve, se perde con il Napoli Pirlo salta. Per il futuro più Dybala che CR7" - Garbo: "Secondo me in caso di sconfitta con il Napoli Pirlo rimane. Sinner è un talento unico" - Venditti: "In caso di sconfitta per il Napoli la logica vuole l'allontanamento di Pirlo, ha perso Agnelli" - Ospiti: Angelo Di Livio, Daniele Garbo, Marco Venditti - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari

Sollecitato ieri su TMW Radio, l'ex centrocampista Angelo Di Livio ha detto la sua sulla panchina di Pirlo particolarmente in bilico con Juve-Napoli in arrivo: ""La realtà dice che è una partita a rischio per la Juventus, e anche per lo stesso Pirlo. Se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe una catastrofe incredibile. Potrebbe anche saltare la panchina. Credo ci sia già un pre-accordo con Allegri, a sensazione. La Juve non si può permettere di arrivare quinta, per tanti motivi. Una finale di Coppa Italia è troppo poco. Chi ha voluto Pirlo in panchina deve ricredersi. Juve vuol dire vincere o provarci fino alla fine. La Juve quest'anno non c'è riuscita".