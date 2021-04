tmw radio Di Marzio punta sul Cagliari: "Ha giocatori che non meritano la retrocessione"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio, che fra le altre cose si è soffermato sulla zona salvezza: "Ho simpatia per Semplici, che è un buon allenatore. Da quando è arrivato lui il Cagliari è cresciuto, si è compattato. Ha dei giocatori che sono dei veri leader come Godin e Nainggolan, ha dei giocatori che non meritano la retrocessione. Ma occhio anche allo Spezia, che ha fatto un ottimo campionato ma ora comincia a tremare. E se non sei abituato a lottare per la salvezza, si fa dura".