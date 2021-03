tmw radio Drago: "Vorrei vedere Bernardeschi con l'entusiasmo che ha in Nazionale"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata ieri a TMW Radio, l'allenatore Massimo Drago ha parlato di Federico Bernardeschi, da lui allenato ai tempi del Crotone: "Deve ritrovare quell'entusiasmo che ha perso nell'ultimo periodo, un po' di voglia. Noto che in Nazionale per esempio ha un modo di approcciare migliore rispetto alla Juventus".

A Torino non sente fiducia?

"Penso di sì. Certo, è in una big e lì di campioni ce ne sono tanti, ma vorrei vederlo come in Nazionale".