tmw radio Ezio Rossi: "Messias voleva smettere, gli ho fatto credere di nuovo nel calcio"

vedi letture

Ezio Rossi, allenatore del Città di Varese, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Qui a Varese ho trovato una realtà importante per la categoria: i risultati, come per il Torino, sono ancora deficitari. Lo scorso anno la squadra era in Terza Categoria, poi c'è stata una fusione che ha portato al ripescaggio in Serie D. A inizio stagione l'obiettivo era di essere tra le prime cinque, ma dopo cinque partite erano ultimi e han chiamato me. In tre partite abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, ma siamo comunque una casa in ristrutturazione".

Che situazione c'è nel mondo dilettantistico?

"Io sono uno dei pochi allenatori ad essere stato dalla Serie A all'Eccellenza. Ho iniziato dal basso, sono arrivato in alto, ma dieci anni fa deluso dalle esperienze di Grosseto e Gallipoli ho deciso di vivere a Torino, allenando nei paraggi. Sono arrivati altri campionati vinti, anche in C2, e al Casale ho pure scoperto Messias! Diciamo che quello della Serie D è un falso dilettantismo, serve un regolamento che ristrutturi questi campionati. Sia per quanto riguarda la C, in cui forse ad essere falso è il professionismo, che la D. Non è facile oggi fare calcio in quelle categorie, io a Varese ho trovato una società che vuole crescere e infatti ai miei amici dico che dopo dieci anni mi pare di essere tornato a fare il calcio vero, quello professionistico che ho conosciuto. Bisogna avere grande spirito d'adattamento".

Quanto è deluso dal Toro?

"Il 2020 è stato di continuità negativa per il Torino: iniziato male, proseguito uguale e finito peggio, da ultimi in classifica. Speriamo che anno nuovo sia vita nuova ma non illudiamoci: una rondine non fa Primavera, sicuramente però si può trovare una soluzione. Arriveranno prove del nove in serie, la prima, ostica, è quella col Verona e lì vedremo se il Torino può risalire. Come per il mio Varese, nessuno pensava di ritrovarsi ultimo in classifica. Chiedersi se riescano a salvarsi penso sia quasi fuori luogo, dato che ritengo abbia almeno cinque squadre inferiori per organico. Spero ne vengano fuori".

Prima ha citato Messias...

"Io l'ho pescato negli amatori e segnalato a miei amici che frequentano la Serie A... C'era il dubbio sul reggere le pressioni, ma aveva delle qualità al di sopra della media, soprattutto atletiche. Come ragazzo ha veramente la testa sulle spalle, dimostrando quello che dicevo già 5 anni fa quando qualcuno mi pigliava per matto. Ora ha iniziato pure a far gol: con noi ne fece 23, ma avrebbe potuto segnarne 40. Averne già fatti diversi nel Crotone è ottimo, spero vada avanti così perché se lo merita per cosa ha vissuto. Mi prendo solo il merito di avergli fatto rincorrere un sogno verso il quale aveva perso le speranze. L'ho convinto, e sono felice che stia raggiungendo quel sogno: quando lo sento gli dico sempre che deve dimostrare nella partita dopo".

Quanto conta il saper cambiare modulo rispetto al proprio credo?

"Oggi è fondamentale, non ci si può fossilizzare. Anche perché più moduli riesci a far capire ai tuoi giocatori, più soluzioni hai: per me è un segno di grande intelligenza".