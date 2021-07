tmw radio Ferri: "Inter, Inzaghi la scelta giusta. Mercato? Qualcosa arriverà"

Riccardo Ferri, ex difensore, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato dell'Inter e della presentazione di Simone Inzaghi: "Le parole di Inzaghi racchiudono il significato di fare l'allenatore all'Inter. La sua scelta non è di ripiego ma è dovuta al fatto che si doveva scegliere un tecnico di qualità che portasse avanti un progetto ambizioso. In passato ha dimostrato di saper gestire certe situazioni. Credo si debba collocare in una società ambiziosa ma può beneficiare di un lavoro straordinario fatto da Conte. Oggi c'è la consapevolezza di essere forti, di non accontentarsi e di fare ancora di più. Questa dirigenza ha affrontato situazioni difficili e credo che la società farà di tutto per cogliere le occasioni sul mercato".