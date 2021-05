tmw radio Ferri: "Juventus-Milan spartiacque tra chi vivrà un'annata negativa e chi no"

L'ex difensore Riccardo Ferri, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della lotta Champions: "Quando il Milan è stato in testa e campione d'inverno tutti ci credevano, se arrivano quinti è un fallimento e anche qualche giocatore potrebbe storcere il naso. C'è una bella bagarre per conquistare la Champions: vedo l'Atalanta avvantaggiata nel calendario ma anche nelle gambe e testa. Poi sarà lotta tra Napoli, Juventus e Milan con la sfida tra queste due che farà da spartiacque per chi vivrà una stagione negativa e chi no".