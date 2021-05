tmw radio Festa: "L'Inter deve un po' evolversi sul gioco se vuole fare bene in Europa"

L'allenatore Gianluca Festa, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche dei nuovi obiettivi per l'Inter di Conte: "Sicuramente fare bene in Europa, giocare per vincere su tutti i fronti. Il palcoscenico europeo ti consacra, ti scontri con colossi incredibili e forse il modo in cui giocano non è proprio europeo. Devono un po' evolversi sul gioco".