tmw radio Festa: "Semplici la fortuna del Cagliari. Gattuso farà bene alla Fiorentina"

L'allenatore Gianluca Festa ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalle conferme dei ct in Federazione, da Mancini a Nicolato: "Cosa giusta, sono allenatori che stanno lavorando bene. Mancini punta sui giovani da anni e si vedono i frutti, sta creando una Nazionale forte, che ci fa ben sperare per il futuro. Dare fiducia a due allenatori così capaci è importante".

Cosa deve insegnare al Cagliari quest'annata?

"L'importante sarà come si comincia la prossima stagione. Questa appena conclusa è partita con grandi proclami, nomi e aspettative incredibili senza capire che però c'erano dei problemi. Giustamente si è data fiducia a Di Francesco, ma alla fine si è rischiato di retrocedere: per fortuna Semplici ha cambiato la testa dei giocatori, portando una bellissima salvezza giocando più di squadra. Non meritavano la Serie B".

Per l'Europa...?

"Eh, quest'anno sarebbe stato difficilissimo comunque. Di sicuro il club rappresenta una regione con grandi tradizioni. La speranza c'è sempre, partendo dal doversi salvare tranquillamente. I tifosi si aspettano sempre il grande salto, anche perché il Cagliari ha strutture molto importanti, una società dinamica che sta investendo molto su strutture e giovani".

Cragno è pronto per il grande salto?

"Secondo me sì, in tante partite ha fatto la differenza e portato tanti punti al Cagliari. Ormai è un giocatore maturo, di grande professionalità".

Che ne pensa della questione Donnarumma?

"Deve molto al Milan, gli ha dato la possibilità di giocare in una squadra importante già da giovanissimo. Difficile valutare situazioni quando ci sono i procuratori di mezzo, ma di certo l'addio a parametro zero non sarebbe una bella cosa".

Quanto l'ha sorpresa la mancata Champions League del Napoli?

"Purtroppo è difficile da spiegare, è una questione mentale... Stavano facendo benissimo ma sono inciampati nella partita decisiva: capitano nel calcio certe cose, anche ad un allenatore come Gattuso le cui migliori qualità sono di tenere la squadra sempre sul pezzo. Non sono riusciti a gestire la partita, dispiace perché stimo Gattuso che per me ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, ma nel calcio succedono anche queste cose. Sono convinto che a Firenze farà bene, ha valori e verranno fuori sicuramente: è l'ambiente giusto".

All'estero c'è stima degli allenatori di casa nostra.

"Certo, gli italiani sono considerati molto preparati tatticamente anche se a volte capitano accuse di difensivismo, come capitato a Carrera all'AEK. Ovviamente non è vero, ma lo stereotipo esiste. La scuola di Coverciano, poi, è considerata una delle migliori al mondo".

Che sensazioni ha sul ritorno in Italia di Mourinho?

"Accende incredibilmente gli entusiasmi, la Roma ha bisogno di uno così: può far bene. Ci vuole un personaggio così nel calcio italiano, fa salire il livello di interesse in Italia".

Cos'è lecito chiedere ora all'Inter?

"Sicuramente fare bene in Europa, giocare per vincere su tutti i fronti. Il palcoscenico europeo ti consacra, ti scontri con colossi incredibili e forse il modo in cui giocano non è proprio europeo. Devono un po' evolversi sul gioco".

Si aspetta un Europeo da protagonista per Barella?

"Assolutamente, credo che sarà il suo Europeo. Ne sono certo, è un giocatore che ogni giorno mostra un'evoluzione incredibile, migliora sotto tutti gli aspetti. La Nazionale sarebbe la ciliegina sulla carriera che si sta ritagliando".

Inglese ha faticato quest'anno. Lei che lo conosce bene, che ne pensa?

"Ha avuto tanti infortuni e perso tanto tempo per via delle ricadute. Mi dispiace perché ha grandissime qualità, gli auguro di riprendersi. Ci si aspettava qualcosa in più dalle lui, le qualità le ha ma con tutti questi problemi non è facile, figurarsi in una stagione così difficile per la squadra".

Che parte può recitare l'Italia ai prossimi Europei?

"Per me si può fare bene, anche senza sfidare grandi avversarie si sono viste ottime qualità. Non so se vincere, ma sicuramente farà una gran bella figura".

Nel suo futuro ancora la Grecia?

"Penso di sì, aspetto risposte nei prossimi giorni".