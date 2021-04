tmw radio Maddaloni: "Errori di Pirlo da principiante, ma la scelta della Juve era ponderata"

Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, l'allenatore Massimiliano Maddaloni ha parlato anche dei problemi di Pirlo sulla panchina della Juventus: "Nell'anno in cui Ferrara ha preso la Juventus e sono stato suo vice, ho vissuto la realtà di un allenatore che allena per la prima volta e lo fa con la Juve in Serie A. Non dimentichiamoci che allenare qualsiasi squadra è diverso... Gli errori che stanno attribuendo a Pirlo altro non sono che quelli di chiunque quando inizia ad allenare. Vedo una Juventus guidata da un tecnico alle prime armi, cui serve tempo ed esperienza per migliorarsi".

Avevano messo in conto una stagione così?

"La Juve non fa scelte avventate, non prende all'improvviso uno che non ha mai allenato se non ha già in preventivo un anno di questo genere. L'obiettivo Champions devono centrarlo, forse prima della partita col Napoli avevano paura di rimanerci fuori. Nella scelta Pirlo, però, era tutto ponderato".