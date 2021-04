tmw radio Marchetti: "Agnelli, botta mediatica terrificante. Conte vuole chiarezza"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ospite dell'editoriale su TMW Radio:

La Lazio ha battuto il Milan, che ora è al quinto posto in classifica...

"Il Milan è in picchiata, anche se si capirà molto dopo lo scontro diretto con la Juventus. Tutte le squadre coinvolte hanno vantaggi e svantaggi, ma i rossoneri sono quelli che rischiano di più. Oltre ai bianconeri, devono affrontare anche l'Atalanta e squadre in lotta per la salvezza. Il loro calendario è il più difficile ma al tempo stesso può essere il migliore, perché se il Milan vince gli scontri diretti è in Champions".

La Juventus rischia di non entrare in Champions: sarebbe un fallimento...

"Non che non lo sia per Napoli, Milan, Atalanta o Lazio, ma per la Juventus è maggiormente vitale. Se non dovesse qualificarsi, le responsabilità non possono essere solo di Pirlo o di Ronaldo. I bianconeri possono pagare una posizione di classifica in cui non sono abituata a stare, mentre per esempio il Milan di Pioli è abituato a lottare".

Gli effetti della Superlega su Agnelli?

"Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. L'epilogo della Superlega non può non avere ripercussione sulla figura di Andrea Agnelli, che insieme a Perez è stato il capofila di un progetto nato e morto in 48 ore. La sua posizione, con la Juve in crisi di risultati e dopo due anni in cui è uscita male dalla Champions, non è mai stata così poco centrale. La botta mediatica per Agnelli è stata terrificante, magari nel finale di stagione torna la normalità. Ora ci vuole pazienza e tempo, non è scontato che il prossimo anno la Juventus tornerà a vincere".

Allegri in ottica Inter al posto di Conte?

"Non vedo movimenti strani. Se proprio devo interpretare le dichiarazioni di Conte, leggo una sua necessità di mettere in chiaro la stagione prima che finisca questa. Conte chiede chiarezza, ora che l'Inter ha praticamente vinto il campionato".