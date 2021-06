tmw radio Marchetti: "Il Milan rischia con Kessié. Pogba-Juventus? Ora no"

vedi letture

L'editoriale di Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su TMW Radio:

All'Italia manca un Lewandowski, un Benzema o un Lukaku?

"Immobile ha segnato già due gol, non dimentichiamocelo. Quindi non è che sia mancato il suo apporto offensivo. La differenza con i top attaccanti del mondo è che loro danno l'impressione di poter risolvere la partita da un momento all'altro".

I tifosi della Juventus sognano un ritorno di Pogba...

"Non credo che verrà in Italia, per i costi non è una pista percorribile. Questi giocatori con ingaggi così elevati difficilmente si muoveranno in estate. Ronaldo? Non ho segnali che stia architettando l'addio alla Juventus. Se rimarrà, i bianconeri faranno un centravanti ma non un profilo come Benzema, magari un giovane".

Novità sul mercato del Milan?

"Il Milan non ha cambiato strategia. C'è un filo diretto con il Chelsea per Giroud, Bakayoko, Ziyech, tre giocatori che possono arrivare con formule diverse. Stessi discorsi con il Real Madrid per Odriozola, Jovic e Brahim Diaz, che è il giocatore più vicino".

Kessié ancora non rinnova...

"Il Milan rischia di perderlo a zero, l'accordo economico non c'è".