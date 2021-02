tmw radio Montervino e l'anti-Inter: "Più Juve che Milan. Ma i nerazzurri sono i più forti"

L'ex centrocampista Francesco Montevino, nell'intervista di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della lotta per lo Scudetto e di chi possa essere l'anti-Inter: "Onestamente credo alla Juventus, anche se il Milan a oggi ha dei punti in più. Nello stretto sanno sempre come divincolarsi... L'Inter però per me rimane sempre la più forte".