A TMW Radio, l'ex calciatore Giuseppe Pancaro ha parlato di Lazio-Milan.

L’importanza della vittoria del Milan?

"Il Milan ha vinto meritatamente. La Lazio è partita bene trovando subito il gol, ma da lì in poi ha preso il sopravvento il Milan. Vincere una partita del genere, in rimonta al novantesimo ti dà un grande pieno di benzina per una volata finale che in questo momento diventa agguerritissima. Né Inter né Milan possono permettersi di lasciare punti".

Questa partita può avere per il Milan lo stesso valore che ha avuto per l’Inter il successo sulla Juventus?

"L’Inter ha fatto una prima parte di stagione dando la sensazione di essere decisamente la più forte. Poi c’è stato il calo che si è concluso con la vittoria nerazzurra sulla Juventus, che aveva giocato meglio. La vittoria del Milan di stasera potrebbe avere lo stesso valore".

Una valutazione sulla stagione di Leao?

"Nel suo ruolo è uno dei più forti in Europa. In un calcio che si sta incentrando molto sui duelli lui è uno in grado di far saltare il banco. Quando supera l’uomo a volte dà ancora l’impressione di avere un po’ di leggerezza nell’ultimo passaggio".

La Lazio per quanto riguarda la continuità non ha ancora fatto il salto di qualità?

"La Lazio è andata progressivamente calando nel corso del match. In settimana ha inciso l’assenza negli allenamenti di molti titolari; ha inciso sicuramente anche l’ambiente dello stadio, perché questa situazione toglie punti alla squadra".

Sarri sembra essere convinto di proseguire a patto che vengano rispettate le promesse sul mercato:

"Questa Lazio è una squadra forte con giocatori di alto livello come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Si può rinforzare l’organico, ma questi giocatori sono difficili da sostituire. Io mi preoccuperei prima di confermare i più forti".

La zona salvezza può regalare ancora tante sorprese:

"Il Cagliari a livello di organico non dovrebbe navigare in quelle acque. La Salernitana ora è sull’onda dell’entusiasmo e anche il Genoa ora deve cavalcare il momento".