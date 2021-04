tmw radio Perinetti: "Superlega? Il Bayern è campione d'Europa e di amministrazione"

vedi letture

Giorgio Perinetti, ds del Brescia, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato della Superlega e degli strascichi del tentativo: "Il 22 aprile di un anno fa scrissi su un quotidiano sportivo, ricordate che c'era la querelle sulla ripresa delle partite: dissi attenzione, se non riprendiamo il rischio è determinati club accelereranno sul progetto Superlega. I problemi economici hanno portato a questo, oltre alla mancanza di incassi vari: è un'idea che questi signori hanno sempre accarezzato. Per fortuna l'idea è sfiorita in due giorni, per le reazioni di tifosi e capi di Stato. L'UEFA di errori ne ha fatti, quindi deve andare un po' incontro ai club. Ai giovani va data una differente idea di calcio, magari, ma il calcio nel suo complesso deve mantenere le caratteristiche che ne hanno fatto lo sport più seguito al mondo".

Non si dovrebbe pensare anche di più alla base del movimento?

"Se si parla di calcio da riformare mi trovate completamente d'accordo. Sono tante le cose che si possono fare, non si deve dire che da una parte è tutto giusto e dall'altra tutto sbagliato: le istituzioni stesse dovranno avvicinarsi ai club per capire come migliorare il rapporto. Le spese sono enormi, vero, ma vediamo un Bayern Monaco che è campione d'Europa e pure d'amministrazione. Si dovrebbe riuscire a trovare un compromesso".