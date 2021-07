tmw radio Pochesci: "Chiesa diventerà un fuoriclasse. Spalletti faticherà a Napoli"

Sandro Pochesci, allenatore, è intervenuto a TMW Radio, parlando degli allenatori della Serie A: "Ci sono due allenatori che potrebbero trovare difficoltà. Il primo è Inzaghi, che ha vissuto lo spogliatoio della Lazio, una cosa diversa dall'Inter. Spalletti a Napoli è quello che rischia di più invece, si va a scontrare con un padre padrone come De Laurentiis. La Lazio ha preso l'allenatore migliore. Con il modulo di Sarri la Lazio può far bene, è quello che avrà meno problemi. Italiano? L'allenatore deve avere una società forte alle spalle e nella Fiorentina in questo momento c'è caos".

Parole poi anche su Donnarumma: "Quello che è successo con il Milan non mi è piaciuto, si è fatto mettere in mezzo dal procuratore. Se fosse andato contro di lui sarebbe diventato la bandiera, il Totti del Milan. Lui purtroppo ha pensato solo al fatto di voler vincere. Chiesa? Il prossimo anno potrà esplodere, ha riacquistato la simpatia. È uno spocchioso positivo. Potrà diventare un fuoriclasse. Anche la famiglia lo aiuterà molto".