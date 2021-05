tmw radio Santacroce: "Parma si rialzerà imparando dagli errori: troppi ragazzi a gennaio"

L'ex difensore Fabiano Santacroce, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della retrocessione del Parma: “Negli ultimi due anni si sono salvati grazie a partite che non dovevano vincere. Tante, a dimostrare la solidità. Quest’anno hanno raccolto tutta la sfortuna mancata negli anni prima: è andato tutto male, anche quando meritavano ampiamente la vittoria perdevano. Come città e tifoseria sono abituati a molto peggio, si rialzeranno e sarò felicissimo di ritrovare il Parma in Serie A”.

A gennaio sarebbe servito qualcuno con più esperienza?

“Il grosso del problema è stato questo, prendere tanti ragazzi che non conoscevano il campionato italiano, venendo da fuori. Assemblarli è dura, specie per chi si deve salvare. In Italia c’è un campionato totalmente diverso dagli altri, con partite tattiche e più noiose rispetto ad altri, ma bisogna conoscerlo e magari l’hanno sottovalutato. Credo faranno tesoro di questa esperienza, investendo in maniera più oculata”.