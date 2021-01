tmw radio Scarlato: "Atalanta bella anche senza il Papu. Lo vedrei trequartista nel Milan"

Gennaro Scarlato, ex difensore ed oggi allenatore del Benevento U17, nel corso della sua intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche del futuro del Papu Gomez e della sua collocazione in qualche big: "Ci sono tanti altri giocatori molto bravi nella fase offensiva. Da fuori non si è capito com'è andata questa vicenda, peccato perché il Papu aveva trovato l'equilibrio giusto per sé e per la squadra. L'Atalanta oggi è bella da vedere anche senza di lui".

La sua collocazione tattica in un'altra squadra potrebbe essere un problema?

"Oggi lo vedrei dietro la punta, magari nel Milan, nella posizione di Calhanoglu, può fare bene perché è difficile da marcare e crea collegamenti tra centrocampo ed attacco. Comunque vada per me è da squadra che gioca col trequartista".