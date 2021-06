tmw radio Scarnecchia: "Curioso di vedere all'opera Gattuso e Juric. Allegri ritorno importante"

Per parlare di Roma e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Roberto Scarnecchia. Di seguito un estratto: "Tra i nuovi tecnici in Serie A quale mi dà più garanzie? Allegri è un ritorno importante, sono curioso di vedere come Gattuso gestirà la Fiorentina. Ma anche Juric a Torino. Sono piazze importanti che non hanno fatto bene, loro sono due tecnici con carattere, sono curioso di vedere come andrà".