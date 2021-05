tmw radio Sconcerti: "Addio Paratici? Tolto il masso che impediva il ritorno di Allegri alla Juve"

Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato anche dell'addio di Fabio Paratici alla Juventus: "Certamente è stato tolto il masso che impediva l'ingresso di Allegri. Allegri e Paratici non sono compatibili, per cui si potrebbe pensare a un suo ritorno. Paratici ha continuato ad essere la voce della Juventus fino a ieri, non deve essere stato qualcosa di concordato ma qualcosa che parte da lontano ma è stato comunicato solo ora. Non ho capito quanto Allegri sia stata la scelta inseguita o se è stata l'unica scelta possibile".