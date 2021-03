tmw radio Sconcerti: "Alla Juve è mancata la difesa. Demiral non all'altezza dei bianconeri"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti, ha parlato anche di cosa è mancato alla Juventus per andare avanti in Champions League: "Gli è mancata spesso la difesa, inaffidabile non nel gioco ma nel fisico, vedi Chiellini e Bonucci. Spesso è mancato anche De Ligt mentre Demiral non è all'altezza della Juve. Mancano le basi della difesa e del centrocampo. Lì in mezzo è difficile capire chi sia titolare. Dicono che sia necessario Arthur, ma io mi chiedo ancora necessario a che cosa?".