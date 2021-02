tmw radio Sconcerti: "Problemi del Milan facili da identificare. Tonali? Oggi non è da big"

Il direttore Mario Sconcerti, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato del momento che sta vivendo il Milan: "Quando perdi con questa frequenza, vuol dire che hai dei problemi e questi mi sembrano anche facili da identificare. C'è un assente fondamentale come Bennacer e uno non giustificato come Calhanoglu, oltre a uno che non sta più pesando come prima che è Ibrahimovic. C'è bisogno di partecipazione e di tornare ad un'intensità diversa".

Si aspettava le più dall'impatto di Tonali in rossonero?

"Se fosse stato quello che diceva la stampa. Quando vediamo un giocatore da 7 diciamo subito che è da 9, poi vai a fare un confronto quando sale nella squadra più forte e ti accorgi che non è così. In questo momento non è da grande squadra, e infatti fa la riserva di Bennacer e quando gioca non stupisce".