tmw radio Sibilia sfida Gravina: "Punto su impianti e femminile. Troppi 100 club pro"

Cosimo Sibilia, presidente della LND e candidato alle prossime elezioni federali, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche dei punti sui quali intende dare battaglia a Gravina: "Ne parlavamo già da giugno, e dissi che aspettavo il momento opportuno, arrivato quando ho deciso, dopo le assemblee, di candidarmi. Sono istituzionalmente corretto e coerente nel percorso, come Lega Dilettanti abbiamo e ho fatto passi indietro quando c'è stato il commissariamento della federazione. Ero in vantaggio ed ho fatto passi indietro, accordandomi su un percorso condiviso fino alla fine del quadriennio olimpico. Ho portato avanti quanto detto, poi alla fine vincerà uno ma ribadisco la coerenza della posizione. Sul programma dico, c'è un problema col calcio professionistico, e vi chiedo: possiamo continuare avanti con 100 società professionistiche? Il punto è qui, bisogna rivisitare quel mondo. Per approvare le riforme ci vogliono maggioranze qualificate e voto favorevole delle componenti interessate... Sull'impiantistica sportiva abbiamo difficoltà, questi sono passaggi enormi. Se vedete il programma non porto avanti un libro dei sogni, ma un progetto sobrio che pone davanti all'interesse di chi dovrà dare il consenso delle questioni, come calcio femminile, impiantistica e riforma dei campionati. Questi sono i punti salienti".