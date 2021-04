Valcareggi: “Se sei primo classifica è normale pensare allo Scudetto e lottare per quell’obiettivo. Il Milan ha fatto bene, quando segnava tantissimo e vinceva tutte le partite, a crederci. La Champions è obbligatoria, se non ci arriva deve ripianificare tutto, tecnico compreso” - Jacobone: “Il Milan ha bisogno di raggiungere la Champions League. E’ giusto ora non mettere pressione a Pioli, ma la sua posizione va comunque considerata in base ai risultati: se non arriva tra le prime 4, bisognerà parlarne” - Garbo: “A inizio stagione il Milan non era dato tra le prime 4 in classifica. Su Pioli la società può fare serenamente le proprie valutazioni: ora come ora gli darei fiducia anche per il futuro” - Ospiti: Alessandro Jacobone, Daniele Garbo, Furio Valcareggi - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba