tmw radio 'Var room', Dini e Orso: "Salernitana-Lotito? Posizione della Figc netta"

vedi letture

Consueto appuntamento del mercoledì con la 'Var Room'. In diretta su TMW Radio, gli avvocati Giulio Dini e Federico Orso hanno analizzato il caso della Salernitana, che dovrà essere venduta da Lotito entro venerdì. Ecco un estratto del loro intervento:

"Le regole non sono del tutto chiare, mentre è netta la posizione della Figc: o Lotito cede la Salernitana o il club non salirà in Serie A. Con un comunicato, a fine maggio, la federazione ha posto il 25 giugno come termine ultimo per sciogliere la multiproprietà di Lotito, quindi 3 giorni prima la domanda d'iscrizione campionato. Dal punto di vista normativo invece è ancora più scuro, anche se alla fine spero si arriverà a una soluzione di buon senso".