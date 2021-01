tmw Richieste all'Udinese per De Maio: ci sono sia il Genoa che il Crotone

Cercano un difensore centrale di sicura affidabilità il Crotone e il Genoa per il mercato invernale e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe arrivata una richiesta all'Udinese per il centrale Sebastien De Maio. Dal 2019 in Friuli, grande esperienza internazionale, il classe '87 di Saint-Denis ha già militato al Grifone per ben tre stagioni.