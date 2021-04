tmw Ritorno in Italia per Ekuban? Sirene dalla Serie A per l'esterno del Trabzonspor

Caleb Ekuban da Villafranca di Verona è uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato in Turchia. Per le prestazioni, per quel che ha fatto e quel che sta facendo con la maglia del Trabzonspor. A Trebisonda è già a 9 reti e 3 assist in Super Lig in questa stagione su 29 gare: attaccante polivalente, esterno destro offensivo, seconda punta e anche prima di movimento, è arrivato in Turchia dal Leeds United nel 2018.

Sirene dall'Italia Ekuban, nato in Italia, ha scelto la nazionalità ghanese dove ha già 10 presenze e 3 gol. Contratto in scadenza nell'estate del 2022, ha richieste in Europa come dal Saint-Etienne ma non ci sono solo i Verts. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, raccoglierebbe molte attenzioni anche in Serie A: tra queste anche quelle della Sampdoria ma la lista delle richieste sarebbe solo all'inizio.