Roccati su Audero: "Alla Juve a fare il vice sarebbe scelta suicida. Deve giocare"

Nel corso dell'intervento al TMW News Marco Roccati ha anche parlato di Audero che lui ha avuto da ragazzino nella sua scuola portieri. Per il numero uno della Samp c'è anche l'ipotesi di un ritorno alla Juve da vice. E Roccati ha detto: "Emil quest'anno ha dimostrato tutte le sue qualità e ha portato tanti punti ai blucerchiati. Gli è stato rinnovato il contratto e la Samp proverà forse a cederlo per far cassa. Ma se parte deve andare in un big o in un altro club, ma per giocare. Andare a Torino per essere il vice sarebbe una scelta suicida. Ripeto, deve giocare". Sul portiere giovane del futuro ha detto: "Per i prossimi anni dico Rinaldi del Parma che è stato nell'under17. E' in orbita azzurra, ha grandi prospettive, avrà delle occasioni per far vedere le sue qualità"

