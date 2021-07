tmw Roma, Mancini idea per il Chelsea se Zouma va via

Kurt Zouma obiettivo della Roma? Da Oltremanica si parlava di quest'opzione, considerando che José Mourinho ha già avuto il calciatore alle proprie dipendenze nell'ultimo periodo al Chelsea (stagione 2014-15). Anche se non dovesse finire nella capitale, Zouma potrebbe comunque essere un fattore per il calciomercato giallorosso.

OBIETTIVO MANCINI? Il Chelsea nella lista dei possibili eredi di Zouma hanno cerchiato in rosso il profilo di Gianluca Mancini, arrivato due anni fa dall'Atalanta e non convocato per l'Europeo 2020. La valutazione è comunque alta - circa 30 milioni di euro - anche se per i Blues non c'è problema economico dopo la vittoria della Champions.