tmw Roma, Mkhitaryan ad un passo dal rinnovo: ultimi dettagli in via di risoluzione

Henrikh Mkhitaryan ha fatto sapere alla Roma di esser disposto a rinnovare il proprio contratto. Non ha ancora firmato, ma a poche ore dal gong finale c’è ottimismo sulle chance di permanenza dell’armeno, con la proposta della Roma che resta di due anni. Dopo aver ricevuto l'ok anche da Mourinho alla permanenza del fantasista ex Arsenal, anche gli ultimi dettagli sull'opzione di rinnovo da parte del club per un secondo anno, quelli che ancora mancavano, sono in via di risoluzione.