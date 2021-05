tmw Roma, Mkhitaryan rinnoverà: si discute sull'opzione. No a Matic, ingaggio troppo alto

Henrikh Mkhitaryan rinnoverà il suo contratto con la Roma. Dopo il via libera dello scorso fine settimana di José Mourinho, il trequartista armeno ha incontrato la dirigenza giallorossa insieme al suo procuratore a Trigoria per discutere del nuovo accordo.

C'è la volontà di ambo le parti di andare avanti insieme, quindi alle attuali condizioni il rinnovo appare scontato. Sarà un contratto biennale e l'ultimo scoglio da superare, su cui le due parti stanno ragionando in queste ore, sono le condizioni che devono verificarsi per far scattare il secondo anno di contratto. Nulla, comunque, che possa pensare a un clamoroso dietrofront.

Chi invece non arriverà a Roma sarà Nemanja Matic, pupillo di Mourinho che ha altri due anni di contratto col Manchester United. Il centrocampista serbo classe '88 aveva dato il suo ok al trasferimento, ma a bloccare tutto è stato l'ingaggio, ritenuto troppo alto dalla Roma: Matic guadagna 7 milioni di euro netti a stagione per le prossime due stagioni.