tmw Roma, obiettivo centravanti: non solo Vlahovic, nella lista di Pinto c'è anche Duvan Zapata

Duván Zapata nella lista degli obiettivi della Roma per il 2021/22, quando il reparto offensivo della squadra verrà rivoluzionato con l'addio, pressoché scontato, di Edin Dzeko. Tra i calciatori cercati da Pinto c'è sicuramente Dusan Vlahovic, ma giallorossi potrebbero puntare ad un attaccante più pronto e dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Mayoral, come il colombiano. Ormai stabilmente tra i migliori centravanti della Serie A per rendimento, il suo prossimo contratto dovrebbe essere l'ultimo importante della sua carriera e la Roma è pronto ad accontentarlo economicamente ben oltre le possibilità dell'Atalanta.

PER L'ATALANTA SERVONO 50 MILIONI - Una cessione importante, dopo un'estate in cui il club ha resistito a quasi ogni tentazione, potrebbe essere nell'ordine di idee della Dea, che per il colombiano tuttavia chiede non meno di 50 milioni. L'esplosione di Muriel e la consapevolezza di poter rinunciare sostanzialmente a chiunque grazie al gioco corale che ha sopperito persino all'addio del Papu Gomez, mettono però l'Atalanta nelle condizioni di scegliere a chi rinunciare e l'eventuale addio a Zapata, che con Gasperini è sbocciato definitivamente, potrebbe entrare nell'ordine di idee solo in caso di offerta irrinunciabile da parte del club giallorosso.